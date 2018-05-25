Başkan Kayda’dan dünya şampiyonuna evinde sürpriz ziyaret

Hacıbektaşlı Mahallesi’nde yaşayan Milli atlet Mehmet Çelik’in baba ocağını ziyaret eden Başkan Kayda, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fas’ta düzenlenen şampiyonada 800 metre koşusunda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan başarılı sporcunun annesi Necla Çelik ile babası Selahattin Çelik’i tebrik etti. Başkan Kayda, büyük bir başarıya imza atan Mehmet Çelik’e her zaman destek olacağını belirterek genç sporcuya turnuvalarda başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik ailesi, Başkan Kayda’ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarete, Başkan Yardımcıları Ali Rıza Ünveren, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik de eşlik etti.