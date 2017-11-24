Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 18:40

Başkan Kayda’dan meslektaşlarına çiçekli kutlama

Manisa’nın Salihli ilçesinin eğitimci belediye başkanı Zeki Kayda, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenleri unutmadı.

Başkan Kayda’dan meslektaşlarına çiçekli kutlama

24 Kasım 2017 18:40


İlçe merkezi ile mahallelerde görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü çiçeklerle kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, kendisinin de bir eğitimci olduğunu vurgulayarak, “Bugünün anlamını hepimiz çok iyi biliyoruz. Öğretmenlerimiz gerçekten kutsal bir görevi yerine getiriyor. Başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere toplumun mimarı, geleceğimizin yol göstericisi fedakâr öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Salihli Belediyesi çalışanları, ilçe merkezi ile mahallelerde bulunan okulları ve kurumları ziyaret ederek, öğretmenlere Belediye Başkanı Zeki Kayda adına çiçek takdim etti. Salihli Belediyesi’nin her yıl öğretmenleri onurlandırdığını ve hiç unutmadığını belirten öğretmenler de teşekkür ederek, Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın Öğretmenler Günü’nü kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
17
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç