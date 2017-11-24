Başkan Kayda’dan meslektaşlarına çiçekli kutlama

İlçe merkezi ile mahallelerde görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü çiçeklerle kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, kendisinin de bir eğitimci olduğunu vurgulayarak, “Bugünün anlamını hepimiz çok iyi biliyoruz. Öğretmenlerimiz gerçekten kutsal bir görevi yerine getiriyor. Başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere toplumun mimarı, geleceğimizin yol göstericisi fedakâr öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Salihli Belediyesi çalışanları, ilçe merkezi ile mahallelerde bulunan okulları ve kurumları ziyaret ederek, öğretmenlere Belediye Başkanı Zeki Kayda adına çiçek takdim etti. Salihli Belediyesi’nin her yıl öğretmenleri onurlandırdığını ve hiç unutmadığını belirten öğretmenler de teşekkür ederek, Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın Öğretmenler Günü’nü kutladı.