Başkan Şirin Meclis Üyesi Kozak’ın iftar sofrasına katıldı

Başkan Şirin, Selvilitepe Mahallesi’nde düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu iftar yemeğinin hayırlara vesile olmasını dilerken, vatandaşlar oruçlarını hep birlikte açmanın manevi huzurunu yaşadı.

Turgutlu Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kozak, her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar yemeği vererek, protokolü ve mahalle sakinlerini bir araya getirdi. İftar yemeğine Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Başkan Yardımcıları Hakan Sezer ve İskender Tunç, Belediye Meclis Üyeleri Yaşar Çetinkaya, Ömer Sakı ve Hasan Koç, Ülkü Ocakları Başkanı Cemal Gürefe, AK Parti Manisa Milletvekili adayı Güzide İçen Kasap, belediye daire müdürleri, mahalle sakinleri katıldı.

İftara katılanlar oruçlarını hep birlikte açmanın manevi huzurunu yaşarken, Başkan Şirin mübarek Ramazan Ayı’nın huzur, mutluluk ve sağlıkla geçmesi temennisinde bulunarak iftar yemeğinden dolayı Yaşar Kozak’a teşekkür etti. İftar yemeği sonrasında tutulan oruçların, edilen duaların kabulü için eller semaya açılarak dualar edildi.

Başkan Şirin ve beraberindekiler iftar yemeği sonrası mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.