Başkan Şirin'den 50 yıllık evli çifte çerçeveli evlenme kütüğü hediyesi

yılını dolduran Düriye ve Fadıl Karadağ çiftini ziyaret ederek 50 yıl önceki evlenme kütüğünün çerçevelenmiş halini hediye etti.

Turgutlu Belediyesi'nin hayata geçirdiği Gönül Projesi kapsamında evlilikte 50. yıllarını geride bırakan çiftlere nezaket ziyaretlerine devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin bu kez de Düriye ve Fadıl Karadağ çiftinin evine misafir oldu. Subaşı Mahallesi'nde ikamet eden Karadağ Ailesi tarafından karşılanan Başkan Şirin, kendilerine 1967 yılında imza attıkları evlenme kütüğünün çerçevelenmiş halini hediye etti. Ziyarette Başkan Belediye Nikah Memuru Selçuk Akıncı da eşlik etti. İçten ve samimi bir karşılamayla Başkan Şirin'i ağırlayan Düriye ve Fadıl Karadağ çifti, nezaketlerinden dolayı Başkan Şirin'e teşekkür etti. Fadıl Karadağ “Ben Başkanımım çocukluğunu bilirim. Sağolsun bizlere böyle bir jestte bulundu. Maşallah zaman hızla akıp geçmiş, biz 50 yılı geride bırakmışız. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bizi çok mutlu ettiniz. Sayenizde yüzümüz güldü. İnşallah sizler de nice yıllar görürsünüz, inşallah sizleri de böyle hatırlayanlar olur” dedi.

Başkan Şirin de hedeflerinin 50 yıl gibi uzun bir süre evlilik kurumunu sürdürerek bugünlere gelen çiftleri hatırlamak, genç çiftlere örnek göstermek olduğunu ifade ederek, “Gönül Projemizin ziyaretlerinde sizleri hatırlamak, geleceğe hoş bir seda bırakmak istedik. Bu anlamda yine değerli büyüklerimiz Fadıl Amcamı Düriye Teyzemi ziyaret ederek onlarla gönül birliğimizi güçlendirdik. İşte yarım asırlık evlilik çınarları karşımızda, gençlerimizin bu tecrübelerden ders çıkarması gerekir” diye konuştu.