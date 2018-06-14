Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 13:10

Başkan Uçak personeliyle bayramlaştı

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Alaşehir Belediye personelleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törenle bayramlaştı.

Başkan Uçak personeliyle bayramlaştı

14 Haziran 2018 13:10

Personelin tek tek bayramını kutlayan Başkan Ali Uçak, tüm personele sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmelerini diledi.


Başkan Ali Uçak, personel bayramlaşmasında yapmış olduğu konuşmada, "Birlik ve beraberlik içerisinde Alaşehir’in hak ettiği hizmetleri yerine getirebilmek adına mesai saati gözetmeksiniz hep birlikte el ele çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalarda tüm personelimizin alın teri ve emeği var. Personelimizin her birini Alaşehir Belediye ailesinin bir ferdi olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. Aileniz ve yakınlarınız ile birlikte, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmenizi temenni ediyor, Ramazan Bayramı’nızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç