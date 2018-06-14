Başkan Uçak personeliyle bayramlaştı

Personelin tek tek bayramını kutlayan Başkan Ali Uçak, tüm personele sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmelerini diledi.

Başkan Ali Uçak, personel bayramlaşmasında yapmış olduğu konuşmada, "Birlik ve beraberlik içerisinde Alaşehir’in hak ettiği hizmetleri yerine getirebilmek adına mesai saati gözetmeksiniz hep birlikte el ele çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalarda tüm personelimizin alın teri ve emeği var. Personelimizin her birini Alaşehir Belediye ailesinin bir ferdi olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. Aileniz ve yakınlarınız ile birlikte, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmenizi temenni ediyor, Ramazan Bayramı’nızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.