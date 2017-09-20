Başkan Yaralı’dan amatör spor kulüplerine destek sözü

Hüseyin Yaralı, ilçe genelinde geçmişten bu yana maddi ve manevi anlamda destek sağladıkları amatör spor kulüplerine aynı desteği önümüzdeki sezonda da vereceklerini müjdeledi.

Başkan Yaralı, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Manisa İl Temsilcisi Behçet Atlı, Taekwonda Milli Takım Antrenörü Süleyman Başar, ASKF Manisa İl Sekreteri Halil Güner ve Saruhanlı Belediyespor yönetimini makamında kabul etti.

Manisa ASKF Başkanı Timur ziyarette yaptığı konuşmada ilçedeki Amatör Spor Kulüplerine ve spora verdiği destekten dolayı Başkan Yaralı’ya teşekkür etti.

Saruhanlı’nın spor alanında her geçen yıl ciddi bir ilerleme kaydettiğini dile getiren Timur, bu başarıda Başkan Yaralı’nın büyük emeğinin olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Saruhanlı’da her türlü spor dalında ve her yaş grubunda sporcular yetişiyor. Futbolda ise Saruhanlı Belediyespor Manisa Süper Amatör Küme’de mücadele ediyor. İlçedeki gelişmeleri ilgiyle takip ediyoruz. Saruhanlı sportif tesisler anlamında da kendisini geliştirmiş modern bir ilçe, spora verdiği desteklerden Başkan Yaralı’ya teşekkür ediyoruz.”

Belediye Başkanı Yaralı ise İlçede Saruhanlı Belediyespor, Mütevellispor, Halitpaşaspor, Hacırahmanlıspor, Paşaköyspor, Yılmazspor ve İshakçelebi olmak üzere Manisa’daki kümelerde aktif olarak mücadele eden 7 amatör spor kulübü bulunduğunu belirtti.

İlçedeki spor kulüplerine yeni sezonda da ulaşım, spor tesisi ve imkanlar ölçüsünde maddi destek vereceklerini ifade eden Yaralı, “Biz sporu önemsiyoruz. Bunun için sporu ve sporcuyu destekliyor, spor tesisleri inşa ediyoruz. Bu yöndeki hizmetlerimiz ve desteğimiz devam edecek” dedi.