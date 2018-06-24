Başkanlar oylarını kullandı

Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde o kullanmak üzere Manisa’daki belediye başkanları da sandık başına gitti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı oy kullanma işlemini tamamladı.

24 Haziran Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ailesi oylarını kullandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 1120 nolu sandıkta oy kullanan Başkan Ergün seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Oyunu eşi Şeyda Ergün, kızları Merve Ergün ile Hande Anlı, Damadı Engin Anlı ile birlikte kullanan Başkan Ergün, seçimle ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Ergün, “Seçimlerin, ülkemize, şehrimize, insanımıza, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Ümit ediyorum ki daha huzurlu, daha güvenli, hukukun, adaletin ve insana verilen önemin çok daha iyi olacağı bir seçim arifesi olsun. Bu düşünceler içinde Türkiye yıllar öncesinde olduğu gibi geleceğini daha iyi belirleyebilecek bir sonucu bu akşam yaşasın. Şu anda katılımın çok yüksek olduğu yetkililer tarafından bizlere söylendi. Bir oyun dahi değerli olduğu bu seçimin sonucunu insanımızın kendi hür iradesiyle çıkan bir sonuç olarak algılamak lazım. Çıkacak olan sonuçları demokrasi kuralları içinde kabullenmek lazım. Sonuçları akşam saat 6’dan sonra görmeye başlarız diye düşünüyorum” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 24 Haziran genel seçimlerinde oyunu Şehzadeler Belediyesi Rum Mehmet Paşa Bedesteni Çok Amaçlı Salonunda kurulan 1089 nolu sandıkta kullandı. Oy kullanmaya eşi Tülin Çelik ve annesi Adeviye Çelik ile birlikte gelen Başkan Çelik okulda görevli sandık görevlilerini ziyaret ederek görevlerinde kolaylıklar diledi. Tüm Türkiye’nin yüzünü güldürecek bir sonuç çıkmasını temenni ettiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Seçim sonuçlarının Şehzadeler için, Manisa için ve Ülkemiz için, gönül coğrafyamız için hayırlar getirmesini diliyorum. Türkiye’nin büyümesine, güçlenmesine, istikrarın sürmesine, birlik ve beraberliğine katkı sağlayacak güzel bir neticenin çıkacağını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Çerçi eşiyle birlikte oy kullandı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de oyunu eşi Melek Çerçi ile birlikte Manisa Vakıf Huzurevindeki 1418 Nolu sandıkta kullandı. Huzurevi sakinleri ve seçim görevlileriyle toklaşan Başkan Çerçi, seçimlerin Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Şirin oyunu kullandı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oyunu kullandı. Gazi Ortaokulu’nda 1077 Nolu sandıkta oy kullanan Başkan Şirin, sonuçların Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Eşi Bahar Şirin ve kızları Ecem Şirin ile birlikte aynı sandıkta oy kullanan Başkan Şirin, sandık görevlileriyle sohbet ederek kendilerine iyi çalışmalar dilerken, aynı okulda oy kullanan hemşerileriyle de selamlaştı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da oyunu Milli Egemenlik Ortaokulu’nda 1229 nolu sandıkta kullandı. Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Başkan Kayda, oy kullanmak için gelen vatandaşlarla sohbet etti. Birlik ve beraberlik içerisinde bir seçim yaşandığını belirten Başkan Kayda, “Alınacak sonuçların ülkemize, milletimize ve Salihli’mize hayırlar getirmesini diliyorum“ dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak da oyunu kullandı. Sandık görevlileriyle tek tek selamlaşan Başkan Uçak, görevlilerle tek tek sohbet etti. Uçak katılımın oldukça yüksek olduğu seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yaralı oyunu kullandı

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Dönem Milletvekilliği Seçimi için Saruhanlı Anadolu Lisesi’nde 1029 numaralı sandıkta oyunu kullandı. İkamet ettiği Cengiz Topel mahallesindeki Anadolu Lisesine eşi Nazmiye Yaralı ve oğlu Barış Yaralı ile birlikte gelen Başkan Yaralı, okul bahçesinde ve koridorda vatandaşlarla selamlaşarak tokalaştı. Saruhanlı Anadolu Lisesi’nde 1029 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Yaralı şunları söyledi: “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın üzerinde yeri var. Sonuca herkesin saygı duyması gerekir. Milletimiz yine en güzel kararı verecektir. İlçemizde seçime katılımın yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da demokrasimiz adına sevindirici bir olaydır. Hayırlı olsun. Milletimiz için de inşallah yeni bir dönemin başlangıcına vesile olsun"