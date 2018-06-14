Baybatur: “Uzakları yakın ediyoruz”

sıra milletvekili adayı Murat Baybatur, Gördes Güney Çevre Yolu’nun birinci etabının açılış törende yaptığı konuşmada, ulaşım altyapısında yaptıkları yatırımlarla kente erişimi daha hızlı ve güvenli hale getirdiklerini belirterek, AK Parti öncesinde, 81 kilometre olan bölünmüş yolu 531 kilometreye, belde ve köyleri şehir merkezine ulaştıran il yollarını 468 kilometreye ve otoyolları 46 kilometreye ulaştırdıklarını söyledi. Baybatur, ayrıca 2020 yılında hizmete girecek hızlı tren ulaşımıyla birlikte uzakların yakın hale geleceğini vurguladı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Gördes ilçesinde kendisine ait seçim irtibat ofisinin açılışını yaptı. Açılışın ardından Gördes çarşısını gezerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Baybatur, daha sonra Gördes’te yapımı tamamlanan Gördes Güney Çevre Yolu’nun birinci etabının açılış törenine katıldı. Baybatur, burada yaptığı konuşmada 16 yılda Manisa’nın ulaşımda geldiği noktayı anlattı. Türkiye’nin AK Parti iktidarı ile adeta şahlanış yaşadığını ifade eden Baybatur, “İl genelinde irili ufaklı 64 köprü yaptık. İstanbul-İzmir Otoyolu aynı zamanda Manisa’nın projesi. Bu otoyolun 127 kilometresi Manisa’dan geçiyor ve tamamlanan kısımları etap etap hizmete açıyoruz. Hızlı tren hizmetinden Manisa’da istifade edecek. Manisa’dan da geçen Ankara-İzmir hızlı treni ile şehrimiz Ankara’dan İstanbul’a, Konya’dan Sivas’a kadar ülkemizin dört bir yanındaki hızlı tren hatlarına bağlanmış olacak. 2020 yılında hizmete alacağımız hızlı tren ile Manisa’dan Ankara’ya 3 saatten daha kısa sürede ulaşmak mümkün olacak. Manisa’yı diğer şehirlere bağlayan devlet yollarını 584 kilometreye; ilçe, belde ve köyleri şehir merkezine ulaştıran il yollarını 468 kilometreye ve otoyolları 46 kilometreye uzattık. Böylece kente erişimi daha hızlı ve güvenli hale getirerek Manisa’daki karayolu ağını bin 98 kilometreye ulaştırdık” dedi.

AK Parti öncesi Manisa’da 81 kilometre olan bölünmüş yola 450 kilometre daha ekleyerek bölünmüş yolu 531 kilometreye ulaştırdıklarını kaydeden Baybatur, “Biz yaptıklarımızla uzakları yakın ediyoruz. Sizlere hayal, vaat değil, icraat konuşuyoruz. Bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur. Milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkâr olmaya geldik. Bugüne kadar hep bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran’da milletimizden yeniden hizmet için yatırım için proje için destek istiyoruz. 24 Haziran’da sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle Türkiye’yi şahlandıracağız. Milletimiz, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok iyi tanıyor ve güveniyor. Çünkü bu kadrolar, yapamayacağı hiçbir hizmetin sözünü vermedi. Söz verdiğimiz her hizmeti de gerçekleştirdik. Ovit Tüneli ve Sabuncubeli Tüneli bunlardan sadece iki tanesi. Bugünde burada Gördes Güney Çevre Yolu’nun açılışını yapıyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun”dedi.

Gördes Güney Çevre Yolu’nun girişinde yapılan açılış törenine, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, Belediye Başkanı Muhammed Akyol, AK Parti Manisa Milletvekili adayı Samed Zenginoğlu, Karayolları Bölge Müdürü Yardımcısı Fuat Başyazıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, partililer ve vatandaşlar katıldı.