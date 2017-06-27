Bayram günü şehit acısı

günü memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde binlerce vatandaş taraftan dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Bayramda gelemeyen oğullarını ziyaret için Sivas’a gitmek üzereyken yolda şehadet haberini alan şehidin acılı ailesi ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Şehidin babası ve kız kardeşi mezarlığa kadar kortej eşliğinde yürüdü.

Sivas-Ankara karayolunda, içerisinde 6 askerin bulunduğu ve Uzman Onbaşı Murat Yalçın idaresindeki 58 TY 613 plakalı otomobilin kavşakta refüje çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan Sivas İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Onbaşı Hamza Dede, memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde binlerce vatandaşın katıldığı törenle ebedi istirahatgahına uğurlandı. Cengiz Topel Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze töreninin yapılacağı Saruhanlı Göçmen Camisine getirildi. Öğle namazını müteakip Manisa İl Müftü Yardımcısı Paşa Bektaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Uzman Onbaşı Hamza Dede Saruhanlı İlçe Mezarlığındaki şehitlikte defnedildi.

Bekar olan şehit Hamza Dede’nin babası Musa Dede, annesi Ayşe Dede ve kız kardeşi Rümeysa Dede’nin oldukça bitkin oldukları ve ayakta durmakta zorlandıkları görüldü. Şehidin babası Musa Dede ile kız kardeşi Rümeysa Dede Saruhanlı Belediye Mezarlığına kadar kortej eşliğinde yürüdü.

Cenaze törenine şehit Hamza Dede’nin yakınlarının yanı sıra Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber, İsmail Bilen, Uğur Aydemir, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Saruhanlı Kaymakam Vekili Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dün Sivas’ta Uzman Onbaşı Hamza Dede’nin şehit olduğu trafik kazasında aynı birlikte görevli mesai arkadaşları sürücü Uzman Onbaşı Murat Yalçın ile birlikte Mevlüt Gümüş, Bekir Kara, Sefa Özdemir ve Muhammet Tekin yaralanmıştı. Bayramda memleketine gelemediği için anne ve babası tek oğullarına bayram ziyareti yapmak üzere yola çıktıklarında İzmir’de şehadet haberini almışlardı.