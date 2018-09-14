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Beşiktaşlı özel çocuğun forma sevinci

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği, fanatik Beşiktaş taraftarı olan doğuştan engelli bir çocuğa, siyah-beyaz forma hediye etti.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği, fanatik Beşiktaş taraftarı olan doğuştan engelli bir çocuğa, siyah-beyaz forma hediye etti.


Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erkan Esen ve yönetim kurulu üyeleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, ilçede yaşayan ve Özel bir Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören, Beşiktaş tutkunu Mustafa Barış Gökçe'yi (11) ziyaret etti. Ziyarette dernek üyeleri Mustafa Barış Gökçe'ye imzalı Beşiktaş forması hediye etti.


Dernek Başkanı Esen “Özel çocuğumuz Mustafa Barış Gökçe'nin Beşiktaş sevgisi bizleri çok etkiledi. Bizde kendisine ziyaret ederek, takımın imzalı formasını hediye ettik. Çünkü çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Salihli'de Beşiktaşlılar Derneği olarak takımımıza yakışır şekilde sosyal projelerimiz devam edecektir” dedi.

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