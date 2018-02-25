Büüyükşehirden Akçaköyspor’a forma desteği

Bölgede bulunan 13 mahalle muhtarının katılım gösterdiği programda formalar Akçaköyspor oyuncularına teslim edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Yuntdağ bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmaları vatandaşlara anlattı.

Hazırlanan formalar Akçaköy’de gerçekleştirilen programla Akçaköyspor oyuncularına teslim edildi.

Programa MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, İlyasçılar, Koruköy, Maldan, Muslih, Sakallı, Uzunlar, Kozaklar, Seyitli, Osmancalı, Sarma, Pelitalan, Pınarköy ve Karaveliler Mahallelerinin Muhtarları katıldı. Programda ilk sözü Akçaköy Mahalle Muhtarı Adil Kızıl aldı. Muhtar Kızıl, “Bizleri Büyükşehir’den ziyarete geldiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Bizlere buraya misafir gönderdiği için mutluyuz ve ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın mahallemize yapmış olduğu hizmetlerin sınırları belli. Mezarlık konusunda mezarlık yolumuz Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Mezarlık temizlikleri sürekli yapılmaktadır. Yol çalışmaları yapıldı. Sümbüller tarafından gelen yolumuz yapıldı. Eksik taraflarımız hala var. İnşallah bunların da yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ise çevre mahallelerden gelen muhtarlara teşekkür ederek, “MHP olarak tek amacımız gönüllere girerek sizlere nasıl daha iyi hizmet edebilecek olmamızı görüşmek” dedi.

Kendilerini misafir eden Akçaköy Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük arzularımızdan bir tanesi vatandaşlarımızın en iyi şekilde nasıl yaşayabilecekleri derdi ve tasası içerisindeyiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşa hizmet en büyük şiarımızdır diyerek yola çıkmış ve bugüne kadar da bu bölgede yapılamayan birçok şeyi Manisa Büyükşehir Belediyesi ortaya çıkarmıştır. Biliyorsunuz 2017’de Bağyolu’ndan bu bölgeye doğru 10 kilometrenin üzerinde asfalt vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde mahallelerine gidebilsinler diye yapıldı. Aynı zamanda mezarlıklarının, MASKİ Genel Müdürlüğü’nce su depolarının yenilenmesinin, alt yapı ve üst yapılarını hemen hemen her mahalleye yetiştirmek üzereyiz” diye konuştu.

“Alt yapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor”

Manisa’da yaklaşık bin 89 mahallenin bulduğunu dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “2016’da yaklaşık 100 mahallenin alt yapı ve üst yapısını MASKİ Genel Müdürlüğü’müz bitirdi. Yine sizlerin desteğiyle 2017’de 152 mahallede daha aynı çalışmayı yapmaya devam etmekteyiz. Bu hizmetlerin tamamını sizlerin daha iyi yaşayabilmesi için yapmaya çalışıyoruz. Muhtarımızın dediği gibi her yıl Büyükşehir Belediyesi olarak bayramlarda geçmişimizi ziyaret ettiğimiz kabristanların temizliğini her yıl yapmaktayız. Tabi ki bu hizmetler anlattıklarımızla kalmayacak. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik ve ulaşımda revizyon yaptık. Bu revizyonla bin 89 mahalleyi Manisa’ya bağladık” dedi.

Yuntdağ Bölgesine hizmet vermesi amacıyla Osmancalı’ya Manisa’nın en büyük gasilhanesinin kurulduğunu söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Yine bu bölgeye hizmet vermesi için İtfaiye Müfrezesi yapıldı. Önümüzde bir de tanker projesi var. Mahalle muhtarlarımıza teslim edilmek üzere traktörlerin arkasına bağlanacak su tankerlerin teslimini de yapacağız. Haşereyle mücadele çalışmalarımız da devam etmektedir. Haşerelerin üreme yerlerini tespit ederek Sağlık İşleri Daire Başkanlığımız tarafından ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. 2018 yılında mezarlık duvarlarının yenilenme çalışmaları sürecek. Bu çalışmaya 2018’de de devam edeceğiz. Bizleri misafir eden Akçaköy Mahallesine ve buraya gelen çevre mahallelerin muhtarlarına bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Programın sonunda MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay da güncel konularda konuşma yaparak mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Konuşmaların ardından MHP Yunusemre İlçe Başkanlığı’nın hazırlığı formalar Akçaköyspor oyuncularına teslim edildi. Programın ardından Akçaköy Mahallesi sakinlerinden İlyas Coşkun’un evine ziyarette bulunuldu.