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25 Kasım 2017 13:28

Büyükşehir’den küçükbaşlarda enfeksiyona karşı ilaçlama

Küçükbaş hayvanların enfeksiyon nedeniyle kaybedilmesini önlemek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ağıllarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir’den küçükbaşlarda enfeksiyona karşı ilaçlama

25 Kasım 2017 13:28


Manisa genelinde küçükbaş hayvanlarının enfeksiyon nedeniyle kaybedilmesini önlemek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği önemli bir çalışmaya imza attı. Üç kurumun iş birliği içerisinde yapılan uygulama ile birlikte küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ağıllarında dezenfekte çalışması yapılıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Saruhanlı’da ağıllarda ilaçlama uygulaması gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen uygulamayı Saruhanlı Koordinasyon Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin de takip etti. Küçükbaş hayvanın enfeksiyon nedeniyle kaybedilmemesi ve ülke ekonomisinde kayıp yaşanmaması amacıyla ilaçlama çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş,” Salihli, Kırkağaç, Alaşehir, Soma, Şehzadeler, Yunusemre, Gölmarmara ve Ahmetli ilçemizde ilaçlama uygulamamızı tamamladık. Saruhanlı ilçemizde ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor” dedi.




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