Büyükşehir’in altın kızları Dünya Şampiyonasında boy gösterecek

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı cimnastikçileri Ayşe Begüm Onbaşı ve Nil Deniz Bal, Portekiz’de 22-28 Mayıs’ta düzenlenecek olan Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası’nın hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyorlar. Bu önemli organizasyonda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcuları olarak milli takım adına yarışacak olan Ayşe Begüm Onbaşı ve Nil Deniz Bal, kendilerine büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler. Son olarak Fas’ın Marakeş şehrindeki Gymnasiade 2018’de gümüş madalya kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon kızı Ayşe Begüm Onbaşı, “Şuan Portekiz’deki Dünya Şampiyonluğuna odaklandık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanımızın desteğini her çıktığımız yolda hissediyoruz. Bundan dolayı başkanımıza ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Portekiz’de yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edeceğimiz için çok mutluyuz. Orada çıkıp en iyi şekilde yarışıp Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşını söylemek istiyorum. Alacağımız ödülü 15 Temmuz Şehitleri anısına adayacağım" diye konuştu.

Ayşe Begüm Onbaşı ile birlikte Portekiz’deki yarışmalara tek bayan kategorisinden katılacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un milli sporcusu Nil Deniz Bal ise 2016 yılında son anda kaçırdığı Dünya Şampiyonluğunu bu kez kaçırmak istemediğini söyledi. Cimnastiği çok sevdiği için 10 yıldır Ayşe Begüm Onbaşı ile birlikte Akhisar’dan Manisa’ya çalışmaya geldiğini belirten Bal, "Tek bayan kategorisinde Dünya Şampiyonasına katılacağım. Ayşe Begüm ablamla birlikte, 15-16 yaş kategorisindeki ilk senem olacak. Geçen sene 12-14 yaş grubunda trio olarak Dünya Şampiyonasına katıldım. Birlikte Portekiz’e gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Tek bayan olarak ilk kez bu sene gireceğim" diye konuştu.