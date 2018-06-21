Cabadak:"Başarıyı hep birlikte yakaladık"

Ligi’nde gösterdiği başarıyla adını Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’ne yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının antrenörü Ceyhun Cabadak, başarılarının sırrını açıkladı.

2018-2019 sezonunda Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un baş antrenörü Ceyhun Cabadak, elde ettikleri başarıda kulübün yapısının çok büyük payı olduğunu söyledi. Çoğu kulüpte bulunmayacak imkanlara ve çalışma şartlarına sahip olduklarını dile getiren Cabadak, “Bu konuda bizlere büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan’a ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Burada sporun yaşaması adına verdikleri destek çok değerli. Bizim bu sezon elde ettiğimiz başarıda bir çok faktör var. Sezon başında çok geç toplandık. Markette çok az sayıda oyuncu adedi kalmıştı. Aralarından en iyilerini ve doğru karakterleri seçtik. Bu bizim için önemliydi. Burada kulübün yapısının çok büyük payı var. Bize çok güzel imkanlar sundular. Dolayısıyla hepsi bir araya geldiği zaman başarı geliyor. Çok çalışarak biz kendi sistemimizi dikte etmeye çalışarak, tüm sezon boyunca istikrarlı bir şekilde gittik. Hatta biraz erken istikrarı yakalayıp beklentileri de çok erken yükselttik. Diğer takımların hedefi haline geldik. Bunlar biraz bizim dezavantajımız oldu. Ancak sezonun geneline baktığınız zaman bu ligde en büyük galibiyet yüzdesine ulaşan en istikrarlı takım olduk. En çok kazanan takım olduk. Başarıyı hep birlikte yakaladık. Yardımcılarıma, teknik ekipten, idari ekibe, idari ekipten personeline kadar başta oyuncularım olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün sporun içinden gelmesinin, spordan anlamasının kendilerinin çok lehine bir durum olduğunu ifade eden Cabadak, “Maçlarımızda attığımız basketlerden sonra Cengiz Ergün başkanımızın reaksiyonlarını gördüğümüzde bizimde motivasyonumuz artıyor. Dolasıyla tabii sporun içinden gelmesi, spordan anlaması, sporu bilmesi bizim çok lehimize bir durum. Sağ olsunlar çoğu kulüpte bulamayacağınız imkanlar ve çalışma şartlarına sahip olduk. Yani onların desteği çok değerli burada sporun yaşaması adına” diye konuştu.

Yeni sezonda ilk kez mücadele edecekleri bir yapının, bir ligin içerisinde olacaklarını kaydeden baş antrenör Cabadak, “Öncelikle lige tutunmamız gerekiyor. Ligde kalmayı garantilemek lazım. Biz çok çalışarak sezon içerisinde gelişim gösteren bir takım oluşturmak istiyoruz. Orada sezon performansımıza göre hedefleriniz şekillenir. Play-off hedefini zorlayabilir, play-off hedefine ulaşabiliriz. İnşallah oraları zorlayacak bir takım oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.