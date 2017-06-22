CHP’den Soma’da ’Adalet Yürüyüşü’

İzmir ve ilçeleri ile Manisa ve ilçelerinden otobüslerle saat 11.00’de Soma’ya gelen CHP üyeleri, Bergama Caddesi’nden Beşyol Meydanı’na kadar yürüdü. Yoğun güvenlik tedbiri altında Beşyol’a ulaşan grup, burada basın açıklaması yaptı. CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, "Ülkemizde son günlerde adaletin yok olduğ,u gerçek suçluların serbest bırakılarak masumların haksızca tutuklandığı, gazetecilerin, akademisyenlerin, öğretmenlerin ve birçok masum insanların cezaevlerine konulduğu karanlık günler yaşanmaktadır. Adalet olmadan ekmek ve özgürlük olmayacağına inanıyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ise, "Bugün burada İzmir İl Örgütü olarak Foça ve Çiğli ilçemiz ile Manisa ve ilçe örgütleri olarak sizlerle birlikte onurlu bir mücadelenin yürüyüşünü yaptık. Soma Türkiye’nin çok önemli ilçelerinden birisidir. 2014’te burada 301 can verdik. Soma’da 2014 Kasım ayında 6 bin tane zeytin ağacının sökülmesine karşı mücadele verdik. Bugün yine hep birlikte adalet mücadelesi veriyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Adalet İstiyoruz’ yürüyüşünü desteklemek için bugün Soma’dayız. En son milletvekilimiz Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu haksız ve adaletsiz yargı kararına karşı yürüttüğümüz bu adalet yürüyüşü tüm tutuklu parlamenter arkadaşlarımız içindir" ifadelerini kullandı.

Soma’daki Adalet Yürüyüşü’ne CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Şerif Ozan İren ile İzmir ve Manisa ilçelerinden gelen partililer katıldı.