Çiftçiye her yıl 1 milyon lira kazandıracak projede sona gelindi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun Alaşehirli üzüm üreticilerine vaat ettiği 8 göletten biri olan Gülpınar Göleti ve sulamasında adım adım sona yaklaşılıyor. Yüzde 65’ı tamamlanan projenin 2018 yılı içerisinde bitirilmesi ve 1000 dekar araziye can suyu vermesi bekleniyor.

Alaşehir Gülpınar Mahallesi’nin 700 metre güneyindeki Carta Deresi üzerinde süren inşaatta 190 bin metreküp hacimli gövde dolgusunun 180 bin metreküplük kısmı tamamlanırken, gövde ulaşım yolu, vana odası, dolusavak, rölakasyon yolu, dipsavak, 2 adet menfez ve su alma yapısı da tamamen bitirildi. Kısa zaman içinde sulama inşaatlarına başlanacağı açıklandı.

1 milyon lira ek gelir sağlayacak

1000 dekar tarım arazisine can verecek Gülpınar Göleti’nin temelden yüksekliği 25 metre olacağı öğrenilirken zonlu toprak dolgu tipinde inşa edilecek olan gölet; bölgede yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümü ve kuru üzümde de verimi artırması bekleniyor. Proje tamamlandığında bölge çiftçisinin 2017 rakamlarıyla yılda 1 milyon 20 bin lira ek gelir elde etmesi tahmin ediliyor.