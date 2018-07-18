Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Olay, dün gece yarısı 23.00’da Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi T.Ö. ile Feyyaz Aksoy (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Feyyaz Aksoy belinde bulunan silahını çekerek T.Ö.’ye ateş etmek istedi. Ancak silahın tutukluk yapması sonucu bu defa T.Ö. belindeki silahı çekerek Feyyaz Aksoy’a ateş etti. Ağır yaralanan Feyyaz Aksoy olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Feyyaz Aksoy hayatını kaybetti.

Polis ekipleri yapılan aramalar sonrası kısa sürede T.Ö.’yü yakalarken, Aksoy’un cansız bedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.