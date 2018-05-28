Cimnastiğin altın kızı dünya üçüncüsü oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcuları katıldıkları uluslararası yarışmalardan madalyalarla dönmeye devam ediyor. Portekiz’in Guimaraes şehrinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası’nda milli takım adına yarışan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon kızı Ayşe Begüm Onbaşı, 15-17 yaş grubunda tek bayanlarda bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Ayşe Begüm Onbaşı’nın başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyerek, “Portekiz’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası’nda şampiyon sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı, bronz madalya kazanarak 15-17 yaş grubunda tek bayanlar kategorisinde dünya üçüncüsü olmayı başardı. Şampiyon sporcumuz ülkemizin ve Manisamızın gururu olmaya devam etti. Ayşe Begüm Onbaşı bizim şampiyon sporcumuz. Ondan beklentilerimiz her zaman yüksek. Portekiz’de düzenlenen şampiyonada finallere kalarak bizim gururumuz oldu. Finalde ise dünya üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ayşe Begüm Onbaşı ile birlikte yarışmaya katılarak ülkemizi temsil eden tüm sporcularımızı da kutluyoruz” diye konuştu.