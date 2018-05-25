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25 Mayıs 2018 11:17

Çocuklar hem kitap okudu, hem eğlendi

Manisa’nın Salihli ilçesi Mersinli Mahallesindeki Şehit Ahmet Uludağ İlkokulu öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından açılan Masal Ormanı Parkı’nı ziyaret edip, hem eğlendi, hem de kitap okudu.

Çocuklar hem kitap okudu, hem eğlendi

25 Mayıs 2018 11:17


’Yol Arkadaşım Kitabım’ adlı eTwininng Projesi kapsamında Okul Müdürü Mustafa Bayram ve sınıf öğretmenleri Fadime Bilgin, Ayşegül Sezer, Kemal İlhan, Osman Pekkara, Nilgün Özkaya ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Masal Ormanı Parkı’na gelen öğrenciler, hem kitaplarını okudu, hem de doyasıya eğlendi


Okul Müdürü Mustafa Bayram, “Çocuklarımızın dünyasında oyun var, oyun oynamayı çok seviyorlar. Biz de bu doğrultuda çocuklarımızı bugün Masal Ormanı Parkı’na getirerek, açık havada kitap okuma alışkanlığını geliştirmeyi amaçladık. Bu vesile ile Masal Ormanı Parkı’nı ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediyesine ve Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.




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