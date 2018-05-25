Çocuklar hem kitap okudu, hem eğlendi

’Yol Arkadaşım Kitabım’ adlı eTwininng Projesi kapsamında Okul Müdürü Mustafa Bayram ve sınıf öğretmenleri Fadime Bilgin, Ayşegül Sezer, Kemal İlhan, Osman Pekkara, Nilgün Özkaya ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Masal Ormanı Parkı’na gelen öğrenciler, hem kitaplarını okudu, hem de doyasıya eğlendi

Okul Müdürü Mustafa Bayram, “Çocuklarımızın dünyasında oyun var, oyun oynamayı çok seviyorlar. Biz de bu doğrultuda çocuklarımızı bugün Masal Ormanı Parkı’na getirerek, açık havada kitap okuma alışkanlığını geliştirmeyi amaçladık. Bu vesile ile Masal Ormanı Parkı’nı ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediyesine ve Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.