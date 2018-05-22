Çöplükten 4 bin 200 konuta enerji üretilecek

Bu kapsamda Alaşehir’in Ilıca Mahallesi’nde bulunan vahşi depolama alanında gaz toplama bacalarıyla elektrik üretmek için çalışmaları tamamlandı ve ilgili enerji dağıtım firmasından kabul bekleniyor. Projeyle 4 bin 200 konutun aydınlatma ihtiyacının karşılanması planlanıyor.

Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisini hayata geçirerek Manisa’nın 40 yıllık vahşi depolama sorununu tarihe gömen Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede bulunan vahşi depolama alanlarını rehabilite etmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu süre zarfında 17 ilçede bulunan toplam 74 vahşi depolama alanında çalışmalar devam ederken, Alaşehir’in Ilıca Mahallesi’nde bulunan ve uzun yıllardır kullanılan katı atık vahşi depolama alanında da elektrik üretilmesi için çalışmalar tamamlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, “Alaşehir’de bulunan vahşi depolama alanında yangın oluşumuna sebep veren ve karbondioksitten 21 kat daha tehlikeli olan metan gazını sahaya atılan 11 adet dikey, 8 adet yatay gaz toplama bacaları ile toplayarak elektrik üretmek için çalışmalar tamamlandı ve ilgili enerji dağıtım firmasından kabul beklenmekte” dedi.

Çalışma ile 1,2 megawatt elektrik enerjisinin üretilmesinin hedeflendiğini belirten Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, “Yaklaşık 4 bin 200 konutun enerji (aydınlatma) ihtiyacını karşılanması planlanıyor. Ayrıca vahşi depolama alanına yerleştirilen bacalar sayesinde katı atık vahşi depolama alanında biriken gazlar artık bir tehlike oluşturmayacak. Aynı zamanda da katı atık vahşi depolama alanında oluşan ve hem çevre sakinlerine hem de etraftaki araziler için tehlike oluşturan yangınlar da son bulacak” diye konuştu.