Demirci’de yaban hayat unutulmadı

Manisa’nın Demirci ilçesinde geçtiğimiz gün yağan kar yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Demirci’de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar da unutulmadı. Yaban hayvanları için Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörlüğü tarafından esnaflardan ve lokantalardan temin edilen ekmek, kemik, simit, atık hayvansal yağlar, kuşlar için de buğday atık yemekler doğaya bırakıldı. Yaban hayatının önemli olduğuna vurgu yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, “Kış dönemlerinde, yabani ortamlarda hayatını sürdüren hayvanlar için yem takviyesi yapıyoruz. Bayat ekmek ve yemleri doğadaki ağaç dipleri ve taş oyuklarına özenle bırakıp onlara bir şekilde destek sağlamaya çalışıyoruz” dedi.