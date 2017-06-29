Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 11:34

Derede kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde arkadaşları ile birlikte serinlemek için girdiği derede kaybolan 18 yaşındaki İbrahim Can’ın cansız bedeni “Kurbağa adam” diye anılan Deniz Polisi dalgıçları tarafından bulundu.

Derede kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

29 Haziran 2017 11:34


Salihli’nin Çamurhamı Mahallesi Kazan mevkiinde bulunan deredeki gölete dün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte serinlemek için giren İbrahim Can bir anda suda kayboldu. Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine Jandarma, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler Can’ın bulunabilmesi için çalışma başlattı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.


Deredeki gölette kaybolan İbrahim Can’ın cansız bedeni sabah saatlerindeki aramada İzmir Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı “Kurbağa adam” diye anılan Deniz Polisi dalgıçları tarafından bulundu.


Can’ın cansız bedeni önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla ise İzmir Adi Tıp Kurumuna gönderildi.


Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    43°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    43°C
  • Pazar
    Sıcak
    44°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:32
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!