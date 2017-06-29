Derede kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Salihli’nin Çamurhamı Mahallesi Kazan mevkiinde bulunan deredeki gölete dün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte serinlemek için giren İbrahim Can bir anda suda kayboldu. Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine Jandarma, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler Can’ın bulunabilmesi için çalışma başlattı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Deredeki gölette kaybolan İbrahim Can’ın cansız bedeni sabah saatlerindeki aramada İzmir Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı “Kurbağa adam” diye anılan Deniz Polisi dalgıçları tarafından bulundu.

Can’ın cansız bedeni önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla ise İzmir Adi Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.