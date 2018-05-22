Dereköy Camii Turgutlu Belediyesi ile yenilendi

Turgutlu Belediyesi camilere yönelik verdiği destek tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapmasında şehir merkezinin en eski camileri arasında yer alan Dereköy Camii’nin iç ve dış cephesi Turgutlu Belediyesi tarafından boyanarak yeni bir görünüme kavuşturuldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekiplerince çalışmaların tamamlandığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında camilerimize çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda ekiplerimiz şehir merkezinde bulunan ilçemizin eski camileri arasında yer alan Dereköy Camii’nde bir çalışma başlattı. Camimizin hem iç cephesi hem dış cephesi komple boyanarak yeni bir görünüme kavuştu. Nerede bir ihtiyaç varsa tamamlamaya, nerede bir eksiklik varsa gidermeye devam ediyoruz. Mübarek Ramazan ayı içerisinde de camilerimizde eksiklere yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Hem cemaatimize hem de vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.