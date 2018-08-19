Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yola düşerek öldü

Kaza, Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde evine giden 45 YD 836 plakalı motosiklet sürücüsü Şadi Göral (50), direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletiyle birlikte yola düştü. Sabah saatlerinde Göral’ın yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Göral’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şadi Göral’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Merkezine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.