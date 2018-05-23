Eğitim-Bir-Sen Manisa’da zirvede

Eğitim-Bir-Sen, geçen yıl olduğu gibi bu yılda da yetkili sendika oldu.

Yetki sürecini değerlendiren Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, eğitim iş kolları sendikalarına ait yetki belirleme çalışmaları sonucunda 7 bin 216 üye sayısıyla büyümelerini sürdürerek geçen yıl olduğu gibi bu yılda Manisa genelinde yetkili sendika olduklarını söyledi.

Yetkinin ve inanmışlığın getirdiği güçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Öner, “Darbecilerin, yasakçıların karşısında, milletin yanında yer alan, medeniyet değerlerimizi kendine rehber edinen, hak ve özgürlüklerin gelişmesi için eğitim çalışanları adına mücadele vererek kazanım üstüne kazanım sağlayan; mağdurların hak arama adresi, mazlumların güçlü sesi haline gelen Eğitim-Bir-Sen olarak, yeni üyelerle daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

"Manisa’da yetkiyi pekiştirdik"

Manisa’da yetkiyi pekiştirdiklerini vurgulayan Öner, “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereği yapılan Eğitim İş Kolları Sendikalarına ait yetki belirleme toplantısı neticesinde Milli Eğitim, Üniversite ve KYK olmak üzere toplam 7 bin 216 üye sayısıyla Manisa’da yine yetkili sendika olduk. Geçen yıldan bu yana büyümemizi sürdürerek, yeni üyeler ailemize katarak, Milli Eğitim’de 6 bin 855, Celal Bayar Üniversitesi’nde 267, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda 94 üye sayısıyla yetkiyi aldık ve Manisa’da gücümüzü arttırarak yetkimizi tazeledik. Bu başarıda emeği geçen, gayret sarf eden il yönetimimize, CBÜ temsilciliğimize, ilçe temsilcilerimize, temsilcilerimizin şahsında yönetim kurulları, kadınlar komisyonları ve tüm işyeri temsilcilerimize, zirveden yeni ufuklara yolculuğumuzda bize destek veren, emeği geçen görünmez kahramanlara değerli üyelerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yetki Manisa’ya, eğitim camiasına, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun” şeklinde konuştu.