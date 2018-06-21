Elazığlı öğrenciler Manisa’yı yakından tanıdı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilen 15 yaş ve altı, 50 bin katılımcının ülkenin farklı illerini gezdiği proje kapsamında Manisa’ya gelen Elazığlı öğrenciler, şehzadeler şehrini daha yakından tanıdı. Proje kapsamında bin 800 öğrencinin ağırlanacağı Manisa’da, yoğun istek üzerine düzenlenen ek turlar ile toplam 2 bin öğrenci konuk edildi. Öğrenciler, kentte tarihi, turistik alanları ve fabrikaları gezip arkadaşlıklar kurdular. Gezi turunun ardından memleketlerine uğurlanan öğrenciler, projeden çok memnun olduklarını dile getirerek, devamının gelmesini istediler. Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu öğretmenlerinin valilik binası önünden uğurladığı öğrencilere, Manisa’ya özgü hediyeler verildi. Proje hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, “İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen 50 bin öğrencinin Türkiye’de gezmesini sağlayacak bir projeydi. Bizde Elazığ ilimiz ile irtibatlıydık, bin 800 öğrenci gelecekti, fakat oradaki öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz rica ettiler, bir grup daha ekstra yaptık. Böylece 2 bin civarında öğrenciyi 6 aydır Manisa’mızda ağırladık” dedi.

Öğrencilerin Manisa’dan memnun ayrıldığını belirten ve sürenin biraz daha uzun olması gerektiği yönünde istekler olduğuna değinen Çakıcı, “Bir daha ki etkinlikte uzatırız inşallah. Güzel bir program oldu. Sağolsun Manisalı aileler çocuklarımızı ağırladılar, kendi evlerinde misafir ettiler. Karşılığında küçük bir grup da biz gönderdik Elazığ’a, hala davet ediyorlar. Çok eğlenceli ve keyifli geçti. Bütün çocuklarımıza ve ailelere tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Elazığlıların gönül güzelliğini vurgulayarak ev sahibi Manisalılar ile misafirlerinin birbirlerinden ayrılmakta zorluk çektiklerine de değinen Çakıcı, “Aileler uğurlarken gözyaşları ile uğurladı, çocuklarımızı çok sevdiler. Elazığ, memleketimizin en güzel parçalarından birisi. Elazığ’ın insanı da çok düzgün, çok karakterli insanlar. Manisalılar çok sevdiler" dedi.

Manisa Valiliği ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür eden kafile başkanı Kemal Şener de, Manisa’da kendilerine büyük bir ilgi gösterildiğini belirterek, projede görev alan herkese teşekkür etti.