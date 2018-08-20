Elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Bozköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evini taşıyan Mehmet Sacar (35), balkondan çekyatı çıkarmak isterken çekyatın demir profili balkonun önünden geçen elektrik tellerine çarptı. Elektrik akımına kapılan Sacar, birden yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri Sacar’ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Sacar’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.