Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 12:58

Elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde evini taşıyan bir kişi balkondan çıkarmak istediği çekyatın elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti

20 Ağustos 2018 12:58


Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Bozköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evini taşıyan Mehmet Sacar (35), balkondan çekyatı çıkarmak isterken çekyatın demir profili balkonun önünden geçen elektrik tellerine çarptı. Elektrik akımına kapılan Sacar, birden yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri Sacar’ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Sacar’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç