Emekliye ayrılan personele veda yemeği

Veda yemeğine Kula Vergi Dairesi Müdürü Yusuf Ercan ve kurum personeli katıldı. Yemekte konuşan Müdür Yusuf Ercan, "Çalışma hayatımızda yoğun günler geçirdik. Bu günleri güzel bir şekilde, başarılı çalışmalarımız sonucunda geride bıraktık. Bugün burada emekli olması nedeniyle aramızdan ayrılan arkadaşlarımızın mutluluğunu ve hüznünü yaşarken, bitmesini temenni etmediğimiz yemekte birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek istedik" diyerek emekli olan Sezai Kocataş, Yakup Yüksel, Ahmet Can, Gülmez Çarpan ve Nurten Uygun’a yeni yaşamlarında başarılar diledi.

Yemeğin ardından Sezai Kocataş, Yakup Yüksel, Ahmet Can, Gülmez Çarpan ve Nurten Uygun’a plaket takdiminin ardından emekliye ayrılan personelin mesai arkadaşlarıyla vedalaşmaları duygusal anlara sahne oldu.