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22 Haziran 2017 08:07

Emekliye ayrılan personele veda yemeği

Kula Vergi Dairesinde emekli olan 5 personele, kuruma yaptığı hizmetler ve katkılar için Egemen Dinlenme Tesisleri’nde bir teşekkür ve uğurlama yemeği düzenlendi.

Emekliye ayrılan personele veda yemeği

22 Haziran 2017 08:07


Veda yemeğine Kula Vergi Dairesi Müdürü Yusuf Ercan ve kurum personeli katıldı. Yemekte konuşan Müdür Yusuf Ercan, "Çalışma hayatımızda yoğun günler geçirdik. Bu günleri güzel bir şekilde, başarılı çalışmalarımız sonucunda geride bıraktık. Bugün burada emekli olması nedeniyle aramızdan ayrılan arkadaşlarımızın mutluluğunu ve hüznünü yaşarken, bitmesini temenni etmediğimiz yemekte birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek istedik" diyerek emekli olan Sezai Kocataş, Yakup Yüksel, Ahmet Can, Gülmez Çarpan ve Nurten Uygun’a yeni yaşamlarında başarılar diledi.


Yemeğin ardından Sezai Kocataş, Yakup Yüksel, Ahmet Can, Gülmez Çarpan ve Nurten Uygun’a plaket takdiminin ardından emekliye ayrılan personelin mesai arkadaşlarıyla vedalaşmaları duygusal anlara sahne oldu.




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