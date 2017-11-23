En fazla traktör ve pulluk Manisa’da

En fazla traktöre sahip olan Manisa’yı Konya, Bursa, Samsun ve Balıkesir takip ederken, Rize 11 adet traktörle son sırada yer aldı.

TÜİK Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2016 yılı traktör ve tarım araçları istatistiklerini paylaştı. Manisa’nın her zaman olduğu gibi traktör sayısı bakımından ilk sıradaki yerini koruduğunu anlatan Akyol, “2016 yılı geçici verilerine bakıldığında Türkiye’de 2015 yılında traktör sayısı 1 milyon 260 bin 358 iken, yüzde 1,0 artış göstererek 1 milyon 273 bin 531 olmuştur. Aynı şekilde 2015 yılında 442 bin 607 olan ekim makinesi sayısı 2016 yılında yüzde 1,7 artış göstererek 449 bin 996, 15 bin 998 olan biçerdöver sayısı yüzde 1,6 artış göstererek 16 bin 246, 2015 yılında 1 milyon 360 bin 830 olan pulluk sayısı yüzde 0,4 artış göstererek 1 milyon 366 bin 723 olmuştur. 2016 yılı geçici verilerine göre traktör sayısı en yüksek olan 5 il sırasıyla 74 bin 810 adetle Manisa, 70 bin 243 adetle Konya, 49 bin 547 adetle Bursa, 42 bin 84 adetle Samsun ve 40 bin 16 adetle Balıkesir’dir. Traktör sayısı en düşük olan 5 il ise sırasıyla 11 adetle Rize, 496 adetle Hakkari, 923 adetle Trabzon, bin 51 adetle Tunceli ve bin 445 adetle Bingöl’dür” dedi.

Manisa pulluk sayısında da birinci

2016 yılı geçici verilerine göre pulluk sayısı en fazla olan ilin 79 bin 420 pulluk ile Manisa olduğunu kaydeden Akyol şunları söyledi:

“71 bin 240 pulluk ile Konya ikinci, 56 bin 934 pulluk ile Bursa üçüncü, 45 bin 749 pulluk ile İzmir dördüncü ve 42 bin 272 pulluk ile Samsun ve Balıkesir 5. sırada yer almaktadır. Pulluk sayısı en düşük olan 5 il ise sırasıyla, 34 adetle Trabzon, 496 adetle Hakkari, 910 adetle Artvin, 916 adetle Bingöl ve bin 66 adetle Ordu’dur. Rize ilinde ise pulluk bulunmamaktadır. 2016 yılı geçici verilerine göre en fazla biçerdöver bin 834 adetle Konya ilinde mevcut iken Kars, Bartın, Bitlis, Iğdır, Bayburt ve Artvin illerinde birer biçerdöver mevcuttur. Muş, Ardahan, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Bingöl, Hakkari, Trabzon ve Rize illerinde ise biçerdöver bulunmamaktadır. 2016 yılı geçici verilerine göre en fazla ekim makinesi 43 bin 318 adetle Konya, 29 bin 172 adetle Tekirdağ ikinci, Ankara 25 bin 745 ile üçüncü, Edirne 22 bin 657 ile dördüncü ve Yozgat ise 17 bin 538 ile beşinci sırada yer almaktadır. En az ekim makinesine sahip olan iller ise 4 adetle Artvin, 6 adetle Bartın, 6 adetle Giresun, 7 adetle Hakkari ve 9 adetle Zonguldak oldu. Ordu, Trabzon ve Giresun illerinde ise ekim makinesi bulunmamaktadır.”

Akyol, 2016 yılında Manisa ilinin traktör sayısının bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artış göstererek 74 bin 810’a, pulluk sayısının yüzde 0,6 azalış göstererek 79 bin 420’ye düştüğünü belirterek, 2016 yılında Manisa’da 18 biçerdöver ve 6 bin 517 ekim makinesinin bulunduğunu söyledi. Manisa’nın Türkiye’deki traktörlerin yüzde 5,9’una, pullukların yüzde 5,8’ine, biçerdöverlerin yüzde 0,1’ine ve ekim makinelerinin yüzde 1,4’üne sahip olduğunu kaydeden Akyol, Manisa’nın en fazla traktör ve pulluk sayısına sahip il olduğunu, en fazla biçerdövere sahip 53’üncü, en fazla ekim makinesi sayısına sahip 25’inci il konumunda olduğunu açıkladı.