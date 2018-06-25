Engelli vatandaşın yardımına Yunusemre Belediyesi koştu

Yaşlı vatandaşa, hayırsever bir vatandaşın katkılarıyla temin edilen akülü tekerlekli sandalye teslim edildi.

Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşların yardımına koşuyor. Diyabet hastalığı dolayısıyla iki ayağı da kesilen 74 yaşındaki Metin Yamaç, Yunusemre Belediyesi’nden akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Engelli vatandaşın isteğine kayıtsız kalmayan Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayırsever bir vatandaşın katkılarıyla temin edilen akülü tekerlekli sandalye yaşlı vatandaşa teslim etti. Yapılan yardımla hayatının kolaylaşacağını dile getiren Metin Yamaç, Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti.