Biz de siyasetimizi, ahlak, saydamlık ve dürüstlük üzerine kuracağız" dedi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, seçim çalışmasını Turgutlu ilçesinde sürdürdü. Seçmenlere İYİ Parti’nin projelerini aktaran Eryılmaz, en büyük oyu AK Parti tabanından alacaklarını ileri sürdü. Eryılmaz, “AK Parti tabanı içerisinde geçmişte merkez sağ diye tanımladığımız tabanın çok büyük bir oyu var ve onlar İYİ Parti kadrolarının neyi temsil ettiğini gayet iyi biliyorlar. Bu yüzden tıpkı MHP seçmeni gibi, AK Parti tabanı da İYİ Parti’yi tercih edecek” diye konuştu.

Devletin en önemli hedefinin, insanının güven ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, “Devletin en önemli görevi, insanı korkutmak, tedirgin etmek olamaz. Eğer öyle ise birçok şey yanlış gidiyor demektir. Devletin görevi, insanın; evinde mutlu, yatağında huzurlu, işinde, sokakta, okulda güven içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Ülkemizde yolsuzluk ve rüşvet, bir ulusal güvenlik sorununa dönüşmüş durumdadır. Siyasetimizi, ahlak, saydamlık ve dürüstlük üzerine kuracağız. İktidarımızın ilk altı ayında, kamuda şeffaflık ve siyasi ahlak yasasını çıkartarak, yolsuzlukla mücadelenin yasal çerçevesini oluşturacak ve caydırıcı cezai müeyyideler ortaya koyacağız. Kamu İhale Mevzuatını gözden geçirecek, uygulamasında etkinlik ve şeffaflık sağlayacağız. Bir ülkede, anne ve baba, çocuğunun geleceğinden endişe ederse, o ülkede devlet, işini yapmıyor demektir. O ülkede yaşayanlar, devletinin adaletinden şüphe ediyor, herkese farklı davranıldığına inanıyorsa, devlet büyük yara almış demektir. İYİ Parti ile Türkiye’yi yaşanılabilir bir ülke haline getireceğiz" dedi.