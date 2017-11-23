Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 17:32

Eylül ayında seçilen AK Partili başkan istifa etti

Eylül ayında yapılan olağan kongreyle yeniden AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığına seçilen Zafer İkinci, görevinden istifa etti.

Eylül ayında seçilen AK Partili başkan istifa etti

23 Kasım 2017 17:32


Manisa’nın 2014 yılında merkezde kurulan iki ilçesinden biri olan Yunusemre ilçesinde 10 Eylül’de yapılan ikinci olağan kongrede ikinci defa AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığına seçilen Zafer İkinci, herhangi bir neden göstermeden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti İl Başkanlığına istifa dilekçesini veren İkinci, istifasının herhangi bir nedeni olmadığını ve istifasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemeyeceğini açıkladı. Zafer İkinci’nin yerine Yunusemre İlçe Başkanlığı görevine kimin geleceğinin ise önümüzdeki günlerde yapılacak olan istişarelerin ardından açıklanacağı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
18
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç