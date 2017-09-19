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19 Eylül 2017 17:54

Fevzi Çakmak Mahallesine kültür ve taziye evi müjdesi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Fevzi Çakmak Mahallesine kültür ve taziye evi müjdesi

19 Eylül 2017 17:54

Mehmet Çerçi, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Bir de müjde veren Başkan Çerçi, mahalleye kültür ve taziye evi kazandıracaklarını duyurdu.


Yunusemre Belediyesi’nin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yürüttüğü ve yapmayı planladığı çalışmaları yerinde inceleyen Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretlerde Başkan Çerçi’ye Belediye Başkan Yardımcısı Saniye Altay, Belediye Meclis Üyesi Eşref Çağlayan, Fen İşleri Müdürü Mehmet Ata, Park ve Bahçeler Müdürü Fuat Balcı, Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan eşlik etti. Mahalle Muhtarı Musa Sezer’i ziyaret eden Başkan Çerçi, mahallenin sorunlarını ve vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Çerçi’ye en büyük isteklerinin taziye evi olduğunu dile getiren Mahalle Muhtarı Sezer, mahalledeki yeşil alanların da arttırılmasını talep etti.



Çalışmaları yerinde inceledi


Ziyaretin ardından belediyenin mahallede yürüttüğü ve yapmayı planladığı projeleri yerinde inceleyen Başkan Çerçi, vatandaşlara en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını söyledi. Mahalleliye bir de müjde veren Belediye Başkanı Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak, belirli bir program dahilinde projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bir yandan dev projelerimizi yürütürken bir yandan da sosyal projelerimizi rutin hale getirip ilçemizin her noktasına ulaşıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına cevap veren projeler üretiyoruz. Ben de uygulanan ve uygulamaya hazır olan projeleri sık sık yerinde incelemeye gayret ediyorum. Bugün de Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerimizle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledik. Mahallelinin en büyük isteği kültür ve taziye evi. Bu isteğe kayıtsız kalmayacağız. Proje çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Amacımız vatandaşımıza en iyi hizmeti vermek. Bunun için de mesai mevhumu gözetmeksizin çalışıyoruz” diye konuştu.




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