Gaziler Gününde duygusal anlar

Soma ilçesinde düzenlenen törende şiir okuyan Güneydoğu Gazisi Mehmet Çeliker törende duygusal anlar yaşattı.

TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşallik ve Gazilik unvanlarının verilmesinden sonra Gaziler Günü olarak kutlanan 19 Eylül’de Manisa’nın Soma, Akhisar ve Selendi ilçelerinde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek Gaziler Günü kutlandı.

Soma’daki törenler

19 Eylül Gaziler Günü Soma’da düzenlenen törenle kutlandı. Cengiz Topel Meydanı’ndaki törene Kaymakam Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Hasan Ergene, Cumhuriyet Başsavcısı Mahir Kaygısız, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program günün anlamına ilişkin konuşmayla devam etti. Soma Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tuncay Afacan yaptığı konuşmada şunları söyledi: " Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş olan ve hayatta olup bizi burada onurlandıran kahraman gazilerimizin huzurunda saygıyla eğilerek şükranlarımı sunuyorum”

Yapılan konuşmanın ardından günün anlamıyla ilgili şiir okuyan güneydoğu gazisi Mehmet Çeliker katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Program Soma Belediye Mezarlığındaki şehit ve gazilerin kabir ziyaretleriyle son buldu.

Akhisar’daki törenler

Akhisar’daki törenler ise sabah saat 09.00’da Milli Egemenlik Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlandı. Törene Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Belediye başkan Vekili Ömer İşçi, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Suat Taryan, Gazi ve Şehit aileleri dernekleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı.

Akhisar Mehmet Keskinoğlu Ortaokulu Türkçe öğretmeni Fatma Sakaca’nın sunduğu programda günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Hava Piyade Yüzbaşı Erdem Barut yaptı. Gaziler adına Akhisar Muharip Gaziler Derneği Başkanı Suat Taryan yaptığı konuşmada, “Bugün ülkemizin bağımsızlığını Türk vatanın bölünmez bütünlüğünü Milli birlik ve beraberliğinin uğruna canlarını eve seve feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen vefakar ve fedakar Gazilerimizin bu mutlu gününü kutlamanın heyecanı içindeyiz. Bugün millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde Bağımsız ve hür olarak yaşıyorsak buna aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğunuzun bilinci içerisindeyiz. Kahraman Gaziler 19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu olsun” dedi.

Çelenk koyma töreninde Akhisar Mehmet Keskinoğlu Ortaokulu öğrencileri Akhisarlı Muharip Gazilere çiçek vererek ellerini öperek Gaziler Gününü kutladı. Programın sonunda protokol üyeleri gazileri tebrik ederek Gaziler Gününü kutladı.

Selendi’deki törenler

Selendi’deki kutlama töreni de Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Jandarma Er Mert Gündüz’ün günün anlam ve önemiyle ilgili yaptığı konuşma ile devam eden törende konuşan Selendi Kaymakam Vekili Osman Güven, “Vatanını canından aziz bilen, bağımsızlığımızın korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, vatanseverliğin yaşayan abideleridir. Bugün millet olarak şanlı bayrağımızın altında birlik ve beraberlik içinde bağımsız olarak yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, değerli ailelerine ve yüce ulusumuza saygılar sunuyorum” dedi.

Törende Kula Kaymakamı ve Selendi Kaymakam Vekili Osman Güven, İlçe Jandarma Komutanı Kd.Bçvş. Mehmet Akcakaya, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sercan Kurt ile birlikte gazi ve şehit ailelerine hediye takdim etti.