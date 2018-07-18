Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 16:05

Geleceğin tenisçileri Yunusemre’de yetişiyor

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla geleceğin tenisçilerini yetiştirmek amacıyla kurs düzenleniyor.

Geleceğin tenisçileri Yunusemre’de yetişiyor

18 Temmuz 2018 16:05


Yunusemre Belediyespor, yaz spor okullarında düzenlediği tenis kursları yoğun ilgi görüyor. 5 yaş ve üzeri öğrencilere yönelik düzenlenen kurslar, Güzelyurt Mahallesi Barış Alanı Öncü Sitesi içerisindeki kortta gerçekleştiriliyor. Tenis Hocası Beytullah Solmaz kursa olan ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Solmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “2018 yılı yaz spor okulları kapsamında tenis branşı spor kursları başladı. Çocuklarımıza sporu sevdirmek amacıyla tenis kursları düzenliyoruz. 5 yaş ve üzeri tüm çocuklarımıza bu kursları veriyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin desteği büyük. Hedefimiz başarılı sporcular yetiştirmek. Bu anlamda Başkanımıza ve Belediyespor Kulübü Başkanımız Arif Alkan ve Spor İşleri Müdürümüz Cengiz Şişmanlar’a çok teşekkür ederiz.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç