Genel Başkanları yürüdü, onlar oturdu

CHP Akhisar İlçe Teşkilatı, CHP’li Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması nedeniyle Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a doğru başlattığı "Adalet Yürüyüşü"ne destek vermek için toplandı. Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi Öğretmen Evi önünde bir araya gelen CHP Akhisar Teşkilatı ellerinde "Adalet" yazılı pankartlarla 2 dakika ayakta dikilme ve 15 dakika oturma eylemi yaptı. Grup adına açıklama yapan CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Şahin, yarından sonra bir hafta sürecek olan imza kampanyası başlatacaklarını ve sonuçları meclise göndereceklerini kaydetti.

Grup eylemin ardından olaysız bir şekilde son buldu.