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27 Haziran 2017 16:05

Genel Müdür Coşkun, Akhisar’daki yağmursuyu hattını inceledi

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Akhisar’ı ziyaret ederek ilçe merkezinde bulunan Tahir Ün Caddesi ve diğer sokaklardaki su baskınlarını sona erdirmek amacıyla başlatılan yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Genel Müdür Coşkun, Akhisar’daki yağmursuyu hattını inceledi

27 Haziran 2017 16:05


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Akhisar merkezde 30 yıldır beklenen yağmursuyu hattı çalışmalarını incelemek amacıyla ilçeye ziyaret düzenledi. İlçe ziyaretinde Genel Müdür Coşkun’un yanı sıra, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Burak Aslay da yer aldı. Tahir Ün Caddesi’ne döşenen 3 kilometrelik yağmursuyu hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Coşkun, caddedeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Coşkun’a, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ve MASKİ Akhisar 1. Bölge Müdürü Fatih Tuncer de eşlik etti.



Cadde esnafının yağmursuyu çilesi sona eriyor


MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “Akhisar ilçemizin tam merkezinde bulunan ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından Prestij Caddesi olarak ele alınan Tahir Ün Caddemizde uzun yıllardır su taşkınları yaşanıyordu. Yağışlı havalarda esnafımızın dükkanlarını su basıyor, vatandaşlarımız caddede ilerlemekte güçlük çekiyordu. Bunun üzerine çalışmalarımıza derhal başladık ve şuan hattın döşenmesinde sona geldik. Ayrıca, yağmursuyu çalışması esnasında karşımıza çıkan sorunlu içme suyu ve kanalizasyon hatlarını da yeniledik. Elbette ki bu çalışmalar esnasında esnafımızın biraz toz toprak sıkıntısı oldu. Ancak zahmet olmadan nimet olmaz. Kendileriyle de görüşüp sohbet ettik ve uzun zamandır bekledikleri bu çalışmanın yapılmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade ettiler. Akhisar ilçemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.




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