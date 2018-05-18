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18 Mayıs 2018 09:38

Gökhan Karaçoban esnafla kucaklaştı

İYİ Parti Manisa milletvekili aday adayı Gökhan Karaçoban, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Kula’da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Gökhan Karaçoban esnafla kucaklaştı

18 Mayıs 2018 09:38


İYİ Parti’de en çok dikkat çeken aday adaylarından biri olan Dr. Gökhan Karaçoban, seçim çalışmaları kapsamında Manisa ve ilçelerini karış karış gezmeye devam ediyor. Karaçoban, son durağı olan Kula ilçe ziyaretinde de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.


İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve partililerle birlikte Kula pazar esnafını ziyaret eden Karaçoban, tek tek el sıkıştığı vatandaşların sorunlarını dinledi. Karaçoban ve beraberindekiler çarşı ve pazar yerini gezdikten sonra İYİ Parti Kula İlçe teşkilatını ziyaret etti. Karaçoban, gördüğü ilgi karşısında büyük memnuniyet duydu.


Karaçoban ziyaretle ilgili, “Vatandaşlarımız ile gündeme dair sohbetlerde bulunduk. Misafirperverliğinden dolayı Kula İlçe Başkanımız Yakup Yılmaz’a, yönetim kurulumuza, partililerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkes rahat olsun. Manisa ve ülkemiz iyi olacak” dedi.


İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Yakup Yılmaz ise, “Biz ilçe yönetimi olarak çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. 24 Haziran seçimlerine en iyi şekilde ve güçlü bir şekilde gireceğiz. İYİ Parti Türkiye ve Kula’ya iyi gelecek. Aday adayımız Gökhan Karaçoban’a bu çıktığı kutlu yolda başarılar diliyorum” diye konuştu.




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