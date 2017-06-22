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22 Haziran 2017 16:52

Gördes AAT hızla yükseliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün evsel nitelikli atıksu kirliliğine son vermek için inşaat çalışmalarına başladığı Gördes’teki atıksu arıtma tesisi hızla yükseliyor.

Gördes AAT hızla yükseliyor

22 Haziran 2017 16:52


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde atıksu kaynaklı çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyor. Bu amaçla, Gördes’e modern bir tesis inşa ediliyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yüzde 60 oranında tamamlanan tesis, ilçenin gelecek 30 yılını garanti altına alacak.


Gediz Havzası’nı korumak ve kurtarmak için yapılan yatırımda havalandırma havuzlarında betonarme imalatlar noktalandı. Çökeltim havuzundaki çalışmaların devam ettiği modern tesis, Gediz Havzası’nın temizlenmesi yolundaki dönüm noktalarından biri olacak.


MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Gördes’in evsel nitelikli atıksularını sorun olmaktan çıkaracak olan tesiste, çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Genel Müdür Coşkun, “Gediz Havzası’nı korumak ve kurtarmak için yatırımlarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. İlk etapta 2028 yılına kadar hizmet verecek olan tesisimizde günde 900 metreküp atıksuyu uzaklaştıracağız. Bu tarihte tesisimizde yapılacak revize ile 2048 yılına kadar ilçeye hizmet verecek. 8 milyon TL yatırım bütçesi ayırdığımız proje ile ilçemizi evsel nitelikli çevre kirliliğinden kurtaracağız” dedi.




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