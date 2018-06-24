Gördes’in doğası koruma altında

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başarıyla işlettiği 16 atıksu arıtma tesisini sürekli ziyaret ederek verimliliğini yüksek seviyede tutuyor. Bu kapsamda Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, Gördes Atıksu Arıtma Tesisi’nde bir program gerçekleştirdi. Dairede görev yapan teknik personel ile birlikte, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde inşa edilen ve Ekim 2017’de işletmeye alınan tesiste incelemelerde bulunan Daire Başkanı Çevik, günlük 750 metreküp atıksu gelen tesisin işletim süreçlerini yakından takip etti.

Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, “10 milyon TL değerinde bir yatırımla Gördes ilçemizin hizmetine sunduğumuz tesisimiz, 2048 yılına kadar 12 bin 500 kişilik eş değer nüfusa hitap edecek. İleri biyolojik uzun havalandırmalı aktif çamur prensibiyle çalışan tesisimiz sayesinde, evsel nitelikli atıksuların sağlıklı şekilde arıtımını gerçekleştiriyoruz. Arıtma işlemi sonrasında bu sular, deşarj noktalarından doğaya geri salınıyor. Böylelikle ilçe bazında Gördes’in, il bazında ise Gediz Havzamızın atıksulardan temizlenmesi ve doğamızın korunması anlamında önemli bir işlevi yerine getirmiş oluyoruz. Tüm çabamız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakabilmektir” dedi.

Mıdıklı’ya kesintisiz içme suyu

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı’nca da Selendi ilçesine bağlı Mıdıklı Mahallesi’nde açılan sondaj çalışmaları tamamlandı. Numune alımı gerçekleştirilen sondajdan çıkan içme suyu saniyede 6 litre olarak ölçüldü. İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı’na teslim edilen numunelerin analiz sonuçlarının içilebilir çıkması halinde sondajın bağlantısı yapılarak mahalleye yeterli su sağlanacak. Mıdıklı Mahalle Muhtarı Ali Şeker, “Şükür ki sondajımızdan güzel su çıktı. Bağlı mahallelerimiz de faydalanacak. En büyük sıkıntımız bitti. MASKİ sayesinde feraha kavuştuk. Memnuniyetimizi dile getirecek tarif bulamıyoruz. Hizmetler geldikçe mahalle olarak sevinç duyuyoruz. Değerli Cengiz Başkanımıza ve çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.