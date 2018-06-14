Gördes’te şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği

Gördes Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftarda şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri buluştu. Gördes Belediye Kültür Sarayında verilen iftar yemeğinde Kaymakam Fatih Ayaz, şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti. İftarda konuşan Kaymakam Ayaz, "Ramazan ayını huzur içinde idrak etmemizde aziz şehitlerimizin büyük payı var. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimiz ülkemizin birliği, dirliği, huzuru için bu ülkenin bekası için canlarını verdiler. Dünyada hiç bir toprak parçası bizim topraklarımız kadar vatan olmayı hak etmemiştir. Cennet vatan topraklarımızın her karışı, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanları ile hamur olmuştur. Gölgesinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız şanlı bayrağımız rengini ve şeklini bu mübarek kanlardan almıştır. Bu nedenle aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz Türkiye Cumhuriyetinin temel taşlarını oluşturmaktadır" dedi.

Kaymakam Ayaz’ın konuşmasının ardından İlçe Müftüsü İsmail Hatipoğlu tarafından dualar okundu.

İftara Kaymakam Fatih Ayaz, Gördes İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fazıl Kalyon, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Müftüsü İsmail Hatipoğlu, İlçe Tarım Müdürü Güngör Akyol, Muhtarlar Derneği Başkanı Kerim Çakır, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.