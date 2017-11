Grandmedical Manisaspor, Elazığ karşısında nefes aldı

Lig’in 12. haftasında Grandmedical Manisaspor’un Elazığspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan G.Manisaspor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan, “Maç öncesi hazırlıklarımız farklı bir oyun stratejisini denemekti. Rakibi kendi alanında sıkıştırmak, kazandığımız toplarla da hızlı atağa çıkmak gibi. Bugün bunu doğru yansıttık. Bu anlamda çok pozisyon bulduk. Oyuncumuz dışarıya atılana kadar skor daha farklı hale gelebilirdi. Oyuncumuz atıldıktan sonra sahayı ve topu biraz daha rakibe bırakarak, kaleyi koruma çabası içerisindeydik. Bunu da 90 dakika sürdürdük ve başarılı olduk. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Umarım önümüzdeki maçlarda da puanlar kazanarak, bulunduğumuz konumdan kurtuluruz” dedi.

Hafta içi FİFA tarafından aldıkları eksi 6 puan cezasının bugünkü oyuna yansıyıp yansımadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Cihan, “Ne olursa olsun oyuncular, teknik heyet ve yönetim, kulübün marka değerini korumak zorundadır. Koşullar kötü de olsa bizler en iyisini yapmak için oyuncularımız, hocamız fedakarlık içerisinde çalışacağımızın sözünü verdik. Bugün sahada onu gördük” diye konuştu.

Bugün 2 genç oyuncuya şans vermeleriyle ilgili soruya da yanıt veren Cihan, “Teknik ekibimizin amacı kısa vadede mevcut oyuncularla en iyi performansı yakalamak, uzun vadede ise geleceği teminat altına almak için genç oyuncuları kulübe katmaktır. Bugün oyuna aldığımız genç oyuncuların performansından çok memnunuz. Genç oyuncularımızı milli takım arasında oynadığımız hazırlık maçında denedik. Bugün de sahaya çıkardık” ifadelerini kullandı.

İlk yarıda takım kaptanı İsmail Haktan Odabaşı’nın taraftarın tepkisi sonrası oyundan çıkma talebiyle ilgili soruyu cevaplayan Cihan, “Orada bir yanlış anlaşılma söz konusu sanıyorum. Taraftarın bazı tepkileri vardı. Taraftarlar bizim her şeyimiz. Taraftar işin en masum tarafı. Taraftarın kırıcı ve yıkıcı olmaktan kendilerini sakınmaları gerekiyor. Devre arasında oyuncularımıza bazı telkinlerle durumu düzelttik. Bir anlık stresten kaynaklanan bir durum yaşandı” dedi.

Elazığspor Cephesi

Bugün kazanmak için Manisa’ya geldiklerini belirten Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, “Bugün gönlümüz kazanmak istiyordu. İlk maça çıkan hocanın her zaman isteği, ilk maçını kazanmak ve iyi başlamak olur. Bugün iyi başlayamadık. Çok basit 2 tane gol yedik. 2-0 geriye düşen takım çok daha üretken olması lazım ama olamadık. Benim çalıştığım takımlarda mücadele gücü ve üretkenliği fazla olur. Bugün bunu gerçekleştiremedik. Kısa zamandır buradayım. İnanıyorum Elazığspor çok daha iyi mücadele edecek. Elazığspor’un şu an 18 puanı var. 18 puandaki takımın oyun şekli ve temposu bu olmamalı. Kafaya ve ilk 6’ya oynuyorsan her maçı kazanmak için sahada olman gerekiyor. Bugün bunu yapmadık. Kabul etmek gerekir. Bu maçın analizini yaparak, bundan sonraki maçların kazanmak için çalışıyoruz. Bu maç bizi üzdü. Rakibi de tebrik ediyorum. Manisaspor daha inançlıydı. Silinmiş puanları vardı. Bu onların arzu ve isteğini yukarı taşıdı. Bizim de en az onlar kadar arzu ve isteğimiz olması gerekiyordu. İkinci yarıda Mertan ile bulduğumuz pozisyonu gole çevirmiş olsaydık işin şekli değişebilirdi. Bugün çok üst düzey mücadele etmediğimizi belirtmek isterim” dedi.