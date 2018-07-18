Hacırahmanlı’da taşkın tehlikesi ortadan kalktı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha temiz ve güvenli yerleşim yerleri için il genelindeki dere temizlik çalışmalarına devam ediyor. MASKİ’nin bu amaçla çalışma başlattığı mahallelerden biri de Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen çalışma kapsamında, mahalle içerisinden geçen sulama kanalında 2 kilometrelik temizlik işi yapılıyor. Çalışmalar sona erdiğinde, mahalle sakinlerine rahatsızlık veren kötü koku sorunu ortadan kaldırılarak, yağışlı havalardaki taşkın ihtimalinin de önüne geçilecek. Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, Hacırahmanlı Mahalle Muhtarı Gökhan Dayı ile birlikte mahallede yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

Hacırahmanlı Mahalle Muhtarı Gökhan Dayı, “Aşırı yağış olduğu zamanlarda diğer büyük kanaldan bu bölgeye taşma oluyor ve çok büyük çaplı olmasa da bahçelerde su baskınları yaşanıyordu. Ayrıca yazın sıcak havalarda kirlilikten kaynaklı olarak koku da rahatsız edici hale geliyor. Bu nedenle bu çalışmanın talebinde bulunduk. Çalışma tamamen bittiğinde bu sıkıntımızdan kurtulacağız inşallah” diye konuştu.

Şeyhdavutlar’ın terfi hattı yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl’ün Şeyhdavutlar Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan bin 200 metrelik içme suyu terfi hattını yenilemek için çalışmalara başladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından mahallenin sondajdan çıkan suyun depoya ulaşımını sağlayan hatta bin 200 metrelik yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Terfi hattındaki yenilemeler tamamlandığında, kullanım ömrü sona eren eski hattan kaynaklı sıkıntılara son verilecek. Şeyhdavutlar Mahalle Muhtarı Yaşar Gürsoy, “Eski hattımız çok eski olduğundan sürekli arıza meydana geliyordu. Sık sık patlaklar olunca da su kesintimiz çok oluyordu, mağdur kalıyorduk. Şuan terfi hattımız yenileniyor. Yeni sondajımız da programa alınmış. Cengiz başkanımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz, devamını da dört gözle bekliyoruz” dedi.