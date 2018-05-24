Hasadı başlayan buğday çiftçiyi mutlu etmedi

Manisa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, bu yıl rekolte kaybının olduğunu ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından buğdaya verilen bin 50 liralık fiyatın çiftçileri mutlu etmediğini söyledi.

Manisa’da buğday hasadı başladı. Bu yıl nisan ayının yağışsız ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiftçiler hasada erken başladı. Buğday tarlalarında incelemelerde bulunan Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, buğdayların uç kısımlarının olgunlaşmadığını ve boylarının da saman için yetersiz olduğu tespitinde bulundu. Buğdayda bu yıl verimin düşük olması nedeniyle Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kendilerine verilen bin 50 liralık fiyatın düşük olduğunu belirten Altındağ, "Bu dönemde devletimizin buğdaya açıklamış olduğu fiyat çiftçilerimiz tarafından çok memnuniyetle karşılanmadı. geçen sene maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı bu fiyat girdiğimiz kapıdan çıkma noktasında bıraktı. Bunun için de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan bu açığı kapatmak için yüksek bir prim desteği uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Çiftçimizin gerçekten zor bir yıl geçirdiğini, nisan yağmurlarının olmaması buğdayların da uç taraflarını boş ve zayıf bıraktı. Verim kaybımız, rekolte kaybımız var. Mazot, gübre, ilaç gibi girdi fiyatlarının yüzde 50, yüzde 100’lere yakın zam olması girdi maliyetlerini arttırdı. Buğdayımızın geçen sene tonu 940 lira, bu sene de bin 50 lira olması, fakat 2015 yılında 910 lira olan buğday 2015-2017’de 940 lira açıklandı. Bu sene bin 50 lira. 2015’ten 2018’e bakarsak yüzde 7’lik bir zam oranımız var. Bu seneye bakarsak yüzde 11 civarlarında oluyor. Bu zam oranı iki sene bazında çok düşük kalıyor. Çiftçilerimiz açıklanan fiyattan memnun değil. Bin 200 lira civarlarında bu buğdayın satılması gerekiyordu. Burada da ekmek temel gıda olduğu için devlet zamlanmasını istemiyor. Bunun üzerine biz de bu yönden mağdur oluyoruz. 5 kuruş bir prim veriliyor. Ama bu da yetersiz" dedi.

Maliyetin yükselmesi nedeniyle çiftçiler buğday ekmiyor

Girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle çiftçilerin buğday ekmediğini ve samanın da yetersiz olduğunu sözlerine ekleyen Altındağ, "Girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı çiftçimiz buğday ekmez hale geldi. Saman da yetersiz. Bu yıl buğdaylar da boy da yok. Eski buğdaylardan, bol samanlı buğdaylardan da yok. Yağışların dengesiz yağmasından dolayı verim kaybı bir hayli yüksek" diye konuştu.

"Çiftçilerimiz buğday tam olgunlaşmadan hasat için acele etmesin"

Çiftçilere buğday hasadında acele etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Altındağ, "Çiftçilerimiz buğday tam olgunlaşmadan hasat için acele etmesin. Bu hasat ne kadar erken olursa uç tarafları kuru gibi gözükse de buğday tam olgunlaşmamış. Biraz zamanını uzatırlarsa verim kaybına fazla ulaşmazlar. Toprak Mahsulleri Ofisimize de vermiş olduğumuz ürünlerde de fire, çubuk kaybına uğramazlar. Toprak Mahsulleri Ofisi şu an alıma hazır. Randevu sistemi başladı. En azından devletin açıklamış olduğu bin 50 lira gibi fiyattan yararlansın. Bundan sonra çiftçilerimiz hasatlarına dikkat etsin. Ürünlerini satarken mutlaka malını birilerine kaptırmasın. Hemen ürünü satmasın" ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerimize tonu 910 lira gibi bir fiyat vermişler"

Manisa’da buğday hasadı yapılan tarlalarda incelemelerde bulunan Altındağ, çiftçilere tüccarlar tarafından 910 lira fiyat verildiğini ancak Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bin 50 liraya alım yapıldığını belirterek, "Manisa bölgemizde yavaş yavaş hasat başladı. Üreticilerimize sorduk, bu sene verimlerin yüzde 40, yüzde 50 gibi verim kaybı olduğunu söylüyorlar. Bunlar da tabi nisanda yağmur yağmaması aşırı sıcaklar nedeniyle uç taraflar kuruyunca cansız kaldı buğdaylar. Saman da aynı şekilde, saman eksiğimiz de olacak. Çiftçilerimize tonu 910 lira gibi bir fiyat vermişler. Biz de çiftçilerimizi Toprak Mahsulleri Ofisimize yönlendirdik. Ancak kalite kaybından dolayı Toprak Mahsulleri Ofisine götürse de birinci kalite olmadığı için o da fiyat kıracak" diye konuştu.