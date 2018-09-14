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İbrahimağa Mahallesi'nde alt ve üstyapı dönüşümü başladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı İbrahimağa Mahallesi’nde mevcut içme suyu hattını yenileme çalışmalarına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı İbrahimağa Mahallesi'nde mevcut içme suyu hattını yenileme çalışmalarına başladı.


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde sağlıklı ve uzun yıllarca kullanılabilecek altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı İbrahimağa Mahallesi'nde mevcut içme suyu hatlarının kullanım ömrünü tamamlaması ve sık sık arızalara neden olduğu için 2 bin 800 metre içme suyu şebeke hattı ve bin 400 metre terfi hattı yenileme çalışmasına başladı. MASKİ tarafından altyapı yenileme çalışması tamamlandığında, Kula Belediyesi tarafından da mahalleye yaklaşık 10 bin metrekare kilit parke taş döşenerek alt ve üstyapı dönüşümü gerçekleşmiş olacak.

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