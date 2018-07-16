MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 524 Sokak’ta yeni yapılan yerleşim alanına içme suyu hattı döşerken, Soma ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi’nin su sıkıntısına son vermek için döşediği terfi hattının ardından enerji hattını da çekerek mahalleyi suya kavuşturdu.

Atatürk Mahallesi’ne yeni içme suyu hattı

MASKİ, Akhisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 524 Sokak’ta içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri tarafından yapılan yeni hat sayesinde, vatandaşların su ihtiyacı karşılanmış oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin tüm sorunlarla ilgilendiğini ifade eden Atatürk Mahalle Muhtarı Nurhan Bozel, “Mahallemizde yeni açılan sokaklarımıza bir bir hizmetler geliyor. MASKİ yetkililerine derdimizi anlatmaya fırsat bulamadan bir bakıyoruz ki yeni bir çalışma gerçekleşiyor. Mahallemizde yeni yerleşim yerine içme suyu hattı döşendi. Hizmetlerden ve çalışmalardan çok memnun kalıyoruz. MASKİ demek hizmet demek. Mahallemizde yapılan çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a ve emeği geçen tüm MASKİ yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kozanlı Mahallesi içme suyuna kavuştu

MASKİ, Soma ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi’nde yaşanan su sıkıntısını gidermek için ilk olarak mahalleye bir sondaj kuyusu açtı. Ardından açılan sondajdan depoya bin 700 metre terfi hattı döşendi. Son olarak enerji nakil hattının bağlantısı yapılarak, Kozanlı sakinleri daha sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuştu. Mahalle muhtarı Musa Özer de yeterli suya kavuşmaları nedeniyle MASKİ Hizmet Binasına gelerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Mahallelerinde yapılan çalışmalardan son derece memnun olduklarını belirten Soma’nın Kozanlı Muhtarı Musa Özer, “Çalışmalardan memnunuz. Anamızdan yeni doğmuş gibi olduk. Köyümüzün kurulduğu günden bu yana hep su sıkıntısı vardı. Şimdi güldür güldür su akıyor. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.