İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardımları görüştüler

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında ziyaret ederek hem hayırlı olsun temennisinde bulundu hem de Kula'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak olan yardımlar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında ziyaret etti. Kula'da göreve yeni başlayan Kaymakam Duru'ya hayırlı olsun temennisinde bulunan STSO Yönetim Kurulu, Kula'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yapılacak yardımlar ile ilgili Kaymakam Duru'ya bilgi aktardı. Kula'daki okullarda eğitim öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere mont, kışlık ayakkabı ve çeşitli yardım yapacak olan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu ile görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Kaymakam Duru, ziyarette bulunan STSO yönetim kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ve beraberindekilere hem ziyaretleri hem de yapacak oldukları yardımlar için teşekkür etti.