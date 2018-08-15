İlyasçılar’dan “bereket” aktı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde geçen yıl gövdesi tamamlanarak su tutulmaya başlanan ”İlyasçılar Göleti ve Sulaması Projesi”nde sulama şebekesi de tamamlandı. Sisteme test amaçlı su verilemeye başlandı. Yakında geçici kabulü için çalışmaların başlatılacağı projenin önümüzdeki yıldan itibaren 440 dekar araziye can suyu sağlaması hedefleniyor.

103 bin metreküp dolgu yapıldı. Karalar Deresi üzerine inşa edilen göletin gövdesi homojen toprak dolgu tipinde inşa edildi. Temelden yüksekliği 19 metre olan gölette 320 bin metreküp su depolanacak.

“İlyasçılar Göleti ve Sulaması Projesi “440 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak. Üreticiye hem daha çok ürün çeşitliliği, hem de aynı tarladan birkaç kez hasat imkanı sağlayacak gölet, sulama maliyetlerinin de düşmesine neden olacak. İlyasçılar Göleti ve Sulaması çiftçiye her yıl ortalama 620 bin lira gelir sağlayacak.