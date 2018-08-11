İncir toplamak isterken canından oldu

Olay, Adala Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, 3 çocuk babası Veli Doymaz (68), incir toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. İncir toplarken, ağacın yanındaki çatıdan destek alan Doymaz, bastığı dalın kırılması sonucu dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yüksekten yere düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Doymaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BA-HA-Y)