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11 Ağustos 2018 12:53

İncir toplamak isterken canından oldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Veli Doymaz hayatını kaybetti.

İncir toplamak isterken canından oldu

11 Ağustos 2018 12:53


Olay, Adala Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, 3 çocuk babası Veli Doymaz (68), incir toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. İncir toplarken, ağacın yanındaki çatıdan destek alan Doymaz, bastığı dalın kırılması sonucu dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yüksekten yere düşerek ağır yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Doymaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


BA-HA-Y)




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