İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, seçim çalışmalarını Turgutlu ilçesinde sürdürdü. Turgutlu ilçesinde vatandaş ve esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Eryılmaz, vatandaşlara müjdelerini verdi. 24 Haziran seçimleri ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener öncülüğünde, ülkenin şaha kalkacağını kaydeden Eryılmaz, İYİ Parti’nin hayvancılık alanında yapacağı projeleri anlattı.

Çiftçilerin bilinçlendirilmeleri sağlanacak

Tarımla uğraşan çiftçinin minimum seviyede hayvancılık ile de uğraşmasının teşvik edileceğini dile getiren Eryılmaz, “Ülke ekonomisine önemli katkıları olan başta büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık ve balıkçılık desteklenecektir. Tüm çiftçilerin hayvancılık ile ilgili teşvik edilmesi için hayvan başına özel teşvik kapsamları oluşturulacaktır. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın sürekli eğitim ile bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da son teknoloji kullanılacak, Türkiye’deki tüm hayvanlar anlık kontrol edilecektir. Gezici ekipler kurularak her türlü kontrol ve geliştirme sağlanacaktır” dedi.

Modern hayvancılıkla üretim artacak

Eryılmaz, hayvancılık sektörüne girmek isteyenlerin 10 yıllık üretim tesislerinin planlanması yapılacağına da değinerek şunları söyledi: “Hem et hem de süt hayvancılığı için özel ırklar geliştirilecektir. Ziraat fakültelerinde branşlaşmış hayvancılık ile ilgili bölümler oluşturulacak, bulunduğu bölgede yetiştirilen öğrenciler devlet desteği ile sektöre kazandırılacaktır. Devlet tarımda olduğu gibi çiftçinin süt ve süt ürünlerinin pazarlamasında da her türlü garantiyi verecektir. Her hayvan yetiştiricisine küspe, saman ve yonca yetiştirme garantisi verilecek, bu tip ürünlerin ithalatı durdurulacaktır. Otlaklar korunarak genişletilecek, yem bitkileri ekimi yaygınlaştırılacaktır. Geleneksel hayvancılıktan modern hayvancılığa geçilerek hayvansal üretimler artırılacaktır.”